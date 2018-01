Emocionado, Dutra chora na despedida e relata delírios

Um mês e sete dias depois de tirar licença do cargo, José Eduardo Dutra renunciou à presidência do PT para fazer tratamento de saúde. Às vezes aos prantos, ele comunicou que saía da presidência do PT durante reunião do diretório nacional, nesta sexta-feira, 29, em Brasília. Dutra esclareceu que está passando por uma crise de hipertensão arterial crônica associada a estresse e síndrome metabólica. "É uma espécie de epilepsia que só se manifestou agora", disse Dutra.

Para exemplificar a gravidade da crise pela qual passou, e da qual está se tratando, Dutra disse que ficou dois dias e meio trancado num apartamento, no Rio, sem contato com a realidade.

Ele disse que entrou num estado de delírio e imaginou participar de um debate com a jornalista Miriam Leitão, em Caratinga, no interior de Minas Gerais.

Assim, postou uma informação falsa na rede social Twitter, no dia 15 de março: "Debati com a Miriam Leitão agora em Caratinga. Cine Itaúna tava lotado". Ele disse que acreditou estar realmente no debate. Ao descrever sua doença, diagnosticada por uma junta médica, ele afirmou que a patologia provocou a ativação de um foco irritativo cerebral, de localização temporal, provavelmente existente desde a infância. Por isso, passava por tantas crises de alteração de humor, da euforia à depressão.