Emissoras rechaçam fala de Franklin sobre regular mídia O discurso do ministro Franklin Martins em defesa da regulação do setor de mídias no País mereceu pronta reação da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert). "Enxergamos de modo diferente. Não estamos vendo fantasmas. São coisas que estão acontecendo", disse Luis Roberto Antonik, diretor-geral da entidade, sobre os movimentos do governo de controle de conteúdo.