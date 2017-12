Emissoras privadas apóiam criação de rede pública de TV A Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão (Abert), entidade que representa o setor privado, saiu na terça-feira, 13, em defesa da proposta do ministro das Comunicações, Hélio Costa, de criar uma rede de televisão pública de alcance nacional. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva promoverá na próxima semana uma reunião para começar a detalhar o projeto de criação da Rede Nacional de Televisão Pública, que vai divulgar ações do governo. A intenção, segundo Costa, é que o projeto seja concluído em dois meses. "Apoiamos a iniciativa do governo porque ela não traz antagonismo com setor privado e atende ao princípio da complementaridade", afirmou o presidente da Abert, Daniel Slaviero. De acordo com ele, a proposta está prevista no decreto que criou as regras para o início da TV digital e foi amplamente discutida com a entidade. ´Já existe´ O presidente da Radiobrás, Eugênio Bucci, disse não conhecer a proposta de Costa e alegou não estar participando dos estudos no Ministério das Comunicações. "Nunca fui consultado", disse Bucci. De acordo com ele, "já existe um sistema funcionando, que divulga atos e eventos do presidente e de representantes do governo". O presidente da Radiobrás estava fazendo referência à NBR, um canal especializado no Executivo e que pode ser potencialmente captada por 13,5 milhões de residências. A NBR não tem orçamento próprio. Funciona dentro da estrutura da Radiobrás, com os repórteres e equipamentos da emissora, e retransmite sua programação pelo satélite B-1 da Embratel, para 12 milhões de residências. Tipos de TV A TV estatal é, pura e simplesmente, um instrumento do governo. Seus diretores são nomeados por autoridades políticas e sua finalidade é fazer propaganda e defender as autoridades de críticas. Quem a sustenta é o poder público - a União ou um Estado - e nela a liberdade de informação ou a defesa do interesse público só ocorrem quando coincidem com os objetivos políticos do poder. A TV pública é uma versão mais macia desse modelo. Não busca o lucro, não depende de audiência, não tem por finalidade divulgar ações de governos. Estes ajudam a sustentá-la, às vezes pagando mais de 50% dos custos, complementados por outras fontes da sociedade. Sua gestão é, ao menos teoricamente, autônoma. Por fim, a TV educativa é outro nome da TV pública. Vale para canais que, com a expansão das comunicações, assumiram projetos de teleducação e migraram para um formato de TV cultural. (Colaborou Gabriel Manzano Filho)