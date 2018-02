Emissoras gaúchas voltam a transmitir 'A Voz do Brasil'

A orientação às 320 afiliadas foi emitida pela Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão (Agert), que recebeu ofício do Ministério das Comunicações informando que, por decisão do ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal(STF), a flexibilização do horário da transmissão está suspensa até que todos os processos que tratam do assunto sejam julgados em última instância.

Desde 2006, por decisões intermediárias da Justiça, as emissoras do Rio Grande do Sul podiam reprogramar a transmissão de "A Voz do Brasil" para até 24 horas depois da emissão da edição original. Muitas delas haviam transferido a veiculação para a madrugada e optado por disputar audiência com produções próprias na faixa das 19h.