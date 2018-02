Emissora estatal veta áudio com elogios a Dilma em PE A NBR, emissora estatal do governo federal, suprimiu trechos dos áudios que faziam referências positivas à pré-candidata petista Dilma Rousseff, durante a cobertura do evento de lançamento do primeiro navio do Programa de Modernização e Expansão da Transpetro (Promef), realizado hoje, no município pernambucano de Ipojuca. O corte das falas incluiu até mesmo o discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e era sempre substituído por uma locutora em off (fora da tela), que dava informações sobre o evento, direto de um estúdio em Brasília. Assim que as referências à Dilma acabavam, o som original retornava.