Emídio de Souza lembra derrotas petistas em SP O presidente do PT de São Paulo, Emídio de Souza, lembrou na noite desta sexta-feira toda a trajetória do partido durante as nove campanhas ao governo estadual de São Paulo e disse que a escolha do ex-ministro Alexandre Padilha como candidato foi um "consenso" do partido "para essa tarefa gigantesca". As declarações foram feitas durante discurso da Caravana Horizonte Paulista, em Osasco, na Grande São Paulo.