Emídio de Souza é eleito presidente do PT de SP O ex-prefeito de Osasco (SP) Emídio de Souza é o novo presidente do Diretório Estadual do PT de São Paulo para um mandato de quatro anos. Ex-prefeito de Osasco por duas vezes e um dos fundadores do PT, Emídio foi eleito com 91,7% dos votos válidos no Processo de Eleições Diretas (PED) da sigla. A apuração terminou nesta quarta-feira, 13, e ele obteve 67.055 votos.