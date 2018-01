Embraer vai averiguar queda de bimotor na Espanha A Embraer enviará hoje à Espanha um engenheiro do escritório de Paris, na França, e dois técnicos do Brasil para participarem da investigação das causas do acidente com um bimotor de carga de fabricação da empresa. Segundo a agência de notícias Dow Jones, a aeronave, de propriedade da Ibertrans, bateu contra uma colina ao norte da cidade de Bilbao, matando seus três tripulantes. A companhia brasileira informou que se trata de um avião Brasília EMB 120. De acordo com a assessoria de imprensa da Embraer, foram fabricados, desde 1985, um total de 354 aeronaves desse tipo. Atualmente, as vendas são feitas somente por encomenda.