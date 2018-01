Embraer diz estar à disposição do governo sobre caças A Embraer afirmou nesta quarta-feira, 18, que está à disposição do governo brasileiro no apoio à execução das contrapartidas previstas na proposta escolhida para o fornecimento de novos caças à Força Aérea Brasileira (FAB). "Tendo em vista o anúncio do Ministério da Defesa referente à aquisição de novos caças para a Força Aérea Brasileira, a Embraer informa que tem acordos de cooperação assinados com os três finalistas do processo de seleção e está à disposição do governo brasileiro no apoio à execução das contrapartidas industriais e tecnológicas previstas na proposta escolhida", declarou a companhia, por meio de nota.