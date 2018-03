Embate no PSDB por Aécio na vice está longe de acabar Apesar do esforço do governador de Minas Gerais, Aécio Neves (PSDB), em dar como encerrada a possibilidade de sair como vice em uma chapa puro-sangue à Presidência da República com o paulista José Serra, a queda-de-braço entre tucanos está longe de acabar. O desfecho tem data limite para acontecer e não deve se dar antes dela. Será em junho. Neste mês, os partidos referendam seus candidatos em convenção e registram a chapa na Justiça Federal. Até lá, Aécio insistirá em concorrer vaga no Senado, decisão que será oficializada hoje à noite em reunião do PSDB-MG.