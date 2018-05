‘Embaixadores’ de Temer, amigos recebem pedidos

Michel Temer tem se movimentado com discrição nestes dias que antecedem a votação da admissibilidade do impeachment da presidente Dilma Rousseff no Senado, o que deve ocorrer na primeira quinzena de maio. Amigos e auxiliares, no entanto, têm trabalhado nas articulações políticas. Foi o que aconteceu no Fórum Empresarial, evento anual que reúne políticos e empresários neste fim de semana em Foz de Iguaçu (PR), quando o jornalista e consultor Gaudêncio Torquato e o ex-deputado federal Rodrigo Rocha Loures atuaram como “embaixadores informais” do vice.

No encontro, ambos foram procurados por políticos e empresários para tratar de articulações num eventual governo Temer. Quando surgiu na imprensa a notícia de que Paulo Rabello de Castro estava cotado para o Ministério da Fazenda, Torquato bateu um longo papo com o economista. O consultor descarta assumir cargo na Presidência. “Prefiro ajudar Michel daqui (de São Paulo) mesmo, participando de entrevistas e debates”, disse Torquato.

Rocha Loures, líder da tropa de choque de Temer no Congresso quando ele presidiu a Câmara, é tratado como um ministro sem pasta. No Fórum, foi assediado por deputados com demandas regionais. Efraim Filho (DEM-PB) cobrou agilidade nas obras de transposição do Rio São Francisco. O parlamentar recebeu dele um cartão da Vice-Presidência com o cargo “Chefe de Relações Institucionais”, posto que ocupa desde 2011. Por um descuido da organização, seu crachá no Fórum Empresarial dizia “Presidência da República”, o que chamou a atenção dos convidados.

Na esfera política, Temer tem na linha de frente os ex-ministros Moreira Franco e Eliseu Padilha. Ambos ocuparam a Aviação Civil. Ex-governador e presidente da Fundação Ulysses Guimarães, Moreira Franco é o homem do “pensamento”, da definição de diretrizes. Foi ele quem coordenou a elaboração do “Ponte para o Futuro”, documento que expõe as linhas gerais de pensamento de um eventual governo peemedebista para a macroeconomia, e do “Travessia Social”, que deve ser lançado nas próximas semanas com linhas de atuação nos programas sociais.

Padilha é o homem da articulação política. É dele a planilha mais detalhada em que estão relacionados os cargos disponíveis no governo, seus ocupantes e os respectivos padrinhos políticos. Outros dois ex-ministros também dão suporte político a Temer, Geddel Vieira Lima (Integração Nacional) e Henrique Eduardo Alves (Turismo). Alves foi o primeiro peemedebista a entregar o cargo quando o partido decidiu pelo desembarque no governo, em março.

Para segurar os ânimos do PMDB de São Paulo, o vice-presidente conta com o deputado federal Baleia Rossi. O presidente da Fiesp, Paulo Skaf, faz a articulação com empresários e o setor produtivo.