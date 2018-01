Embaixadores Biato e Saboia vão trabalhar no Itamaraty O novo ministro das Relações Exteriores, Luiz Alberto Figueiredo Machado, removeu os embaixadores Marcel Fortuna Biato e Eduardo Paes Saboia da Embaixada do Brasil em La Paz, Bolívia. Agora, eles vão trabalhar na sede do Itamaraty, em Brasília. A decisão está em portarias publicadas nesta quinta-feira, 29, no Diário Oficial da União. Os servidores estão envolvidos no episódio sobre a entrada do senador boliviano Roger Pinto Molina no Brasil.