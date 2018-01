Embaixadora do Brasil em Angola é nova cônsul em NY O Consulado-Geral do Brasil em Nova York, uma das principais representações diplomáticas do País no exterior, tem um novo cônsul-geral e, pela primeira vez em mais de 50 anos, uma mulher, a embaixadora Ana Lucy Gentil Cabral Petersen. Natural do Ceará, formada em comunicação social, Ana Lucy ingressou na carreira diplomática em 1978 e já passou por locais como Washington, Budapeste, Genebra e Assunção. Antes de Nova York, ela era a embaixadora do Brasil em Angola. Ana Lucy substitui o embaixador Luís Felipe Seixas Corrêa, que ficou no comando do consulado por dois anos, até o fim de 2013.