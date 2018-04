Embaixador volta ao Brasil após consultas na Itália

O embaixador da Itália no Brasil, Michele Valensise, regressou nesta segunda-feira, 2, ao Brasil, depois de ter sido convocado pela chancelaria italiana para consultas, no rastro da crise bilateral desencadeada pela concessão de refúgio ao militante de esquerda Cesare Battisti. Veja Também: TV Estadão: Ideologia não influenciou concessão de refúgio, diz Tarso Documento: Processo do Ministério Público que defere extradição de Battisti Abaixo-assinado a favor do refúgio a Battisti Especialista diz que decisão de Tarso foi 'política' Leia tudo o que já foi publicado sobre o caso Entenda a polêmica do caso Battisti Valensise retorna com a missão de acompanhar de perto o julgamento de extradição no Supremo Tribunal Federal (STF). A convocação do embaixador na semana passada foi uma manifestação diplomática de desagrado da Itália com a decisão do ministro da Justiça, Tarso Genro.