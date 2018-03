Embaixador da Venezuela no Brasil diz que Chávez 'está bem'

Chávez não é visto nem ouvido em público desde que viajou a Havana em 10 de dezembro para se submeter à quarta cirurgia em 18 meses contra a doença, provocando ansiedade entre os venezuelanos para saber o real estado de saúde do líder socialista.

"O presidente Chávez está bem", respondeu o embaixador a jornalistas ao deixar o Palácio do Planalto, após conversar com o assessor internacional da Presidência, Marco Aurélio Garcia, sobre a cúpula da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac) que acontecerá no Chile no fim do mês.

Arveláiz também citou a publicação de uma foto falsa de Chávez pelo jornal espanhol El País retratando a cabeça de um homem deitado e entubado. A imagem foi retirada pelo jornal espanhol, juntamente com um pedido de desculpas público.

"Não há o que comentar, pois o próprio jornal já admitiu o erro. O que se quer saber são as motivações do El País em publicá-la", disse Arveláiz. "É uma mentira, uma farsa", completou.

A complicada recuperação de Chávez o forçou neste mês a adiar indefinidamente seu juramento de posse do mandato para o qual foi reeleito em outubro.

Antes de partir para Havana, Chávez designou o vice-presidente Nicolás Maduro como seu herdeiro político e pediu a seus seguidores que votassem no ex-motorista de ônibus caso não pudesse continuar no comando.

Se Chávez morrer ou renunciar, novas eleições devem ser convocadas nos 30 dias seguintes. Maduro deve figurar como candidato do governo e, provavelmente, Henrique Capriles da oposição.

(Reportagem de Ana Flor)