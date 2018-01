Embaixada pede cuidado com áreas de risco no Suriname

Veículos e construções incendiadas em represália pelos surinameses. Foto: Hugo Den Boer/Reuters

BRASÍLIA - A Embaixada do Brasil em Paramaribo, capital do Suriname, orientou os brasileiros que vivem no país para que evitem as áreas de risco e apelou ao governo surinamês para que intensifique as investigações sobre o ataque a brasileiros ocorrido há cinco dias. Das vítimas do atentado da véspera de Natal, uma pode ter o braço amputado em decorrência de um ferimento causado por facão.

Outra preocupação é com denúncias de brasileiros que vivem no Suriname que, durante o ataque, pelo menos 20 mulheres teriam sido estupradas pelos chamados marrons - os quilombolas (descendentes de escravos) surinameses.

Na segunda-feira, 28, durante conversa da ministra de Negócios Estrangeiros do Suriname, Ligya Kraag-Keteldijk, o secretário-geral do Itamaraty, Antônio Patriota, apelou para que todas as informações sejam checadas e as providências tomadas. Segundo informações do Itamaraty, Kraag-Keteldijk assegurou que todas as medidas necessárias serão implementadas. Também há informações, ainda não confirmadas oficialmente, de novas ameaças em Tabiki, outra região do país.

Na véspera do Natal, cerca de 200 estrangeiros, entre brasileiros e chineses, foram atacados por quilombolas surinameses na região de Albina - a 150 quilômetros de Paramaribo. O local é habitado principalmente por garimpeiros e suas famílias, que não dispõem de documentos legais. O estopim teria sido um suposto crime envolvendo um brasileiro e um marrom.