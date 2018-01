Embaixada divulga lista de brasileiros que estavam em Albina

A Embaixada do Brasil no Suriname divulgou nesta quarta-feira, 30, a lista de pessoas que estavam na região do conflito em Albina (a 150 quilômetros da capital), na madrugada do dia 24, quando descendentes de quilombolas surinameses atacaram brasileiros que vivem na região.

Veja também:

Perfil: Suriname, colonizado pela Holanda e de maioria hinduísta

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Avião da FAB deve deixar Suriname nesta 4ª com 33 brasileiros

Embaixada pede cuidado com áreas de risco no Suriname

Embaixador confirma estupro de brasileiras

De acordo com o Itamaraty, a maioria dos brasileiros está hospedada em quatro hotéis de Paramaribo - Confort, Esmeralda, Nobre e Perola - com as despesas pagas pelo governo do Brasil, mas há outras que optaram por ficar em casas de amigos. A embaixada tenta contactar oito pessoas que ainda não foram localizadas.

Uma aeronave Hercules C-130, da Força Aérea Brasileira (FAB), que pousou na tarde desta quarta-feira em Paramaribo, capital do Suriname, deverá trazer 33 brasileiros que mostraram interesse em retornar ao País até que a situação no Suriname se normalize.

Neste grupo estão os três brasileiros feridos que permanecem internados num dos hospitais de Paramaribo. Dois deles - Raimundo Silva Pereira e Francimar Nascimento Pinheiro - são os que estão em estado mais grave, embora sem risco de morte. Um deles pode ter o braço amputado em decorrência de ferimentos causados por cortes de facão e o outro teve a mandíbula fraturada.

A seguir, a lista de 124 brasileiros que se encontravam na região de Albina, na véspera de Natal, quando cerca de 300 "marrons" - descendentes de quilombolas - atacaram um grupo de estrangeiros, incluindo brasileiros, chineses e javaneses, provocando uma noite de terror, segundo relatos. Houve agressões físicas, estupros e depredações.

Alcilene da Silva Lima

Alda Pereira Alencar

Alefy Brian de Jesus Freitas

Almeida Domingos de Jesus

Ana Claudia Morena Miranda

Antonia da Costa Santos

Antonia Lima do Nascimento

Antoniel de Jesus Nunes

Antonio Alves Souza Silva

Antonio Carlos Borges Bandeira de Melo

Antonio da Costa Santos

Antonio José Pereira da Silva Barroso

Antonio Lira dos Santos

Antonio Luis da Silva

Antonio Rodrigues da Silva

Arlete Pereira Raimundo

Beatriz Freitas de Almeida

Benedita Neves Lima

Beneral Homem da Silva

Benjamin Teixeira Costa

Bernardo Alves da Silva

Bonifácio Guerreira Pinheiro

Camila de Oliveira Menezes

Carlos Alberto Brito Santos

Cicero Raimundo Marques do Carmo

Cleteilson Serqueira Gonçalves

Cleuso Benasully de Oliveira

Cleuso Barros dos Santos

Cristiane da Paixão Gomes Machado da Silva

Damoltide Oliveira da Silva

Danianne Marques da Costa

Deniclea Furtado Teixeira (veio ferida da Guiana, mas já teve alta)

Deomino Suarez

Diones Matias da Silva

Domingos Barroso Brito

Eduardo Belo dos Santos

Edward Voogd

Ehilo de Jezus Silva

Eliany Soares da Silva

Eliene Góes de Oliveira Sampaio

Elisabeth Gomes de Oliveira

Eliz Angela Alves Cunha

Fernando Lima Silva

Francilene de Melo Ferreira

Fancimar Nascimento Pinheiro

Francisca Alva de Conceição

Francisco Alex Pereira da Silva

Francisco Assis Gomes de Souza

Francisco Barroso Mendes

Francisco Barroso Mendes

Francisco da Conceição

Francisco das Chagas Silva

Francisco Santos de Oliveira

Francisco Santos Oliveira

Francisnaldo Pereira Noleto

Francisco de Asis Pereira Souza

Gabriel Alves da Cunha

Gilvan Alves Cunha

Gilvan Gomes da Silva

Hélio Ribeiro

Ivaldo Nazare de Oliveira

Jamerson Muniz Trindade

Joahannes Batista Silva

Joana Tenório Coelho

Joane de Sá Andrade

João Andrade Mar

João Batista dos Santos

João Carlos Silva

João da Conceição

Joene Arruda dos Santos

Jose Augusto Soares

José Coelho da Silva

José Jardim Santiago

Jose Oliveira Silva

José Ribamar Alves

José Ribamar Tavares

José Ribamar Vasconcelos Machado

Josélio Lima de Oliveira

Josiel Marques da Silva

Josumar Oliveira da Silva

Juan Jose Basquez

Júlia Ribeiro dos Santos Silva

Kaline Graziele Ribeiro da Silva

Kaylor Elida Silva Costa

Lucelia Matos da Silva

Kaline Graziele Ribeiro da Silva

Kaylor Elida Silva Costa

Lucelia Matos da Silva

Lúcia Márcia Teixeira Barbosa

Luciman Barbosa dos Santos

Luis Carlos da Silva Gonçalves

Márcio de Sousa Silva

Marcos Suel Lopes dos Santos

Maria Alice France da Silva

Maria Selma Souza da Silva

Maria de Jesus Oliveira

Maria de Nazaré Gomes Conceição

Maria Eurnice Pereira Brito

Maria Raimundo Sousa Libero

Marina Alves dos Santos

Mastim de Carvalho Brito

Maurici Dias Alves

Nalzira de Borges Benassuly

Nelsa Vilela da Costa

Paulo César Moura Noleto

Paulo Ciraber da Silva

Raimundo Silva Pereira

Regiaise Carneiro de Oliveira

Reginal Rodrigues Biteencourt

Ricardo da Silva Reis

Rita de Cassia Credes da Silva

Rita de Cassia Pereira Nascimento

Rita Maria Pereira da Silva

Ronaldo Soares Ramalho

Ronny Pereira da Silva

Rubinei Peres

Silvana Pereira da Silva

Suzana de Andrade Marques Nascimento

Thoque Teixeira Costa

Valceni Silva Gomes

Valdecele Lima Sousa

Valdeci Santos de Souza

Vivaldo Pires Pimentel

Winston Alves da Rocha