Em Washington, Lula prevê mensalão julgado em 2050 O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva previu o julgamento do caso do mensalão apenas por volta de 2050, caso o relatório final da Polícia Federal (PF) seja incorporado aos autos do processo por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF). A questão está nas mãos do ministro do STF Joaquim Barbosa, relator do caso.