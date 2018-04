Em Washington, Lula fará apelo a Obama contra protecionismo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva inicia hoje sua viagem de três dias aos Estados Unidos, centro irriadiador da crise econômica, preocupado com a possibilidade de que seus efeitos transbordem para a política, atrapalhando os planos de eleger o sucessor. "Essa crise tem que terminar neste ano", disse o presidente, em entrevista, no Palácio do Planalto, pouco antes de embarcar para Washington, ao comentar que, na conversa que terá com o presidente norte-americano, Barack Obama, vai discutir o restabelecimento do crédito internacional, que considera o principal problema hoje no mundo. Lula não quis entrar em detalhes sobre a conversa que manterá com Obama, mas voltou a criticar o protecionismo dos países ricos e a pedir a conclusão da rodada de Doha - negociação internacional que discute a redução das barreiras ao comércio internacional. Após reiterar que "o Brasil é contra a volta do protecionismo", o presidente declarou que os países ricos, que passaram séculos defendendo o livre comércio, não podem recuar. "Não é possível que agora, no primeiro calo que começa a doer, eles achem que tem que voltar o protecionismo." AÇÃO Ao falar da esperança da recuperação da economia norte-americana, Lula voltou a dizer que a hora é de se tomar decisões políticas e não técnicas e reiterou seu otimismo com os líderes políticos que vão participar da reunião do G-20, no dia 2 de abril, em Londres. E avisou: "Não é hora de tagarelar, é hora de agir". "Se a gente ficar esperando, como o Japão esperou na década de 90, demorou dez anos para o Japão sair da crise. Nós não podemos esperar dez anos. Essa crise tem de terminar neste ano. Portanto, tem coisas que precisam ser feitas, urgentemente. Eu sei algumas coisas que precisam ser feitas", declarou o presidente, ao salientar que, além de dialogar com Obama, quer discutir caminhos para solucionar a crise também com representantes da China, do Japão, da França e da Inglaterra, entre outros países. Mais uma vez, Lula pregou que "é preciso que os países ricos tomem conta de seus bancos". Para o presidente, só com a regulação forte dos bancos haverá garantias de que o setor financeiro estará vinculado ao setor produtivo. "O que precisa fazer, isso sim, é que os países ricos precisam aprender a tomar conta dos seus bancos. Isso sim, tem que ser feito. Ter uma regulação forte para os bancos, para que a gente possa ter garantia de que o sistema financeiro mundial estará vinculado diretamente ao setor produtivo. Essa é uma coisa sagrada, sobre a qual vamos ter que tomar decisão." De acordo com o presidente, hoje "o maior problema significa ausência de crédito no mundo, o dinheiro desapareceu". "Então, o que eu quero conversar com o presidente Obama, de forma muito franca, é como fazer para restabelecer o crédito internacional", disse, explicando que "não é o crédito do Estado para o Estado, é o crédito para quem quiser tomar dinheiro emprestado". E completou: "Na verdade, é restabelecer a credibilidade na sociedade". Depois de lembrar que a crise começou nos Estados Unidos, Lula mostrou-se otimista de que os norte-americanos logo irão se recuperar.