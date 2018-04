Em Washington, Greenpeace faz protesto pela Amazônia

Grupo estende faixa enquanto o carro do presidente Lula passa, em Washington. Foto: Greenpeace

Para chamar a atenção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que se reuniu com o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, neste sábado, o Greenpeace abriu uma faixa com a mensagem "Salve a Amazônia, Salve o Clima" em frente ao hotel em que o Lula estava hospedado e entregou uma carta na Embaixada do Brasil ao Conselheiro para Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente, Everton Frask Lucero, para ser encaminhada ao presidente.