Em Washington, Chinaglia defende Venezuela no Mercosul O presidente da Câmara dos Deputados, Arlindo Chinaglia (PT-SP), defendeu a entrada da Venezuela no Mercosul durante visita a Washington esta semana. A Câmara adiou para este ano uma decisão sobre a proposta de o país integrar o bloco comercial formado por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. O assunto Venezuela e o governo do presidente Hugo Chávez, o principal crítico dos Estados Unidos na América Latina, foi alvo de perguntas em todas as reuniões com as autoridades americanas esta semana, afirmou o deputado. "Eu acho que vai ser aprovada", disse o deputado a jornalistas sobre a entrada do país no bloco. Argentina e Uruguai aprovaram o ingresso da Venezuela no bloco há mais de um ano, mas o assunto ainda depende de aprovação nos Congressos brasileiro e paraguaio. A adesão foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados no final do ano passado, mas ainda faltam votações no plenário da Câmara e do Senado. Chinaglia disse que faz sentido a participação do país sul-americano no bloco quando se soma a capacidade de investimentos em energia da Venezuela e do Brasil. "Governantes passam em qualquer lugar", afirmou. Chávez se queixou várias vezes pelo atraso do processo no Congresso brasileiro e chegou a acusar senadores de responder a interesses dos EUA, quando pediram que ele reconsiderasse a decisão de não renovar a licença de um canal de televisão venezuelano crítico a seu governo. (Reportagem de Adriana Garcia, Edição de Mair Pena Neto)