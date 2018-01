Em visita, Obama quebra inércia bilateral após oito anos O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, desembarca hoje no Brasil para um visita marcada pelo simbolismo e pela expectativa de melhora nas relações políticas e econômicas entre os dois países. Diferentemente do que ocorreu há quatro anos, quando o então presidente dos EUA George W. Bush fez do etanol o motivo principal de sua vinda ao País, agora o petróleo estará no centro das negociações. Diante da crise no Oriente Médio, o governo norte-americano vê benefícios econômicos e políticos na transformação do Brasil em grande fornecedor de petróleo. Há, ainda, o interesse futuro pelo pré-sal.