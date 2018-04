Em visita ao Rio, príncipe Charles vai à favela Nova Holanda

O príncipe Charles e a duquesa de Cornualha, Camilla Parker-Bowles, chegaram no início da tarde desta quinta-feira, 12, na Favela Nova Holanda, no Complexo da Maré, zona norte do Rio de Janeiro. Eles foram recebidos por uma bateria de escola de samba e três passistas, que se exibiram para o casal. Charles e a esposa visitaram a sede da organização não-governamental (ONG) Luta pela Paz, coordenada pelo inglês, radicado na capital fluminense, Luke Dowdney, que tem por objetivo tirar jovens do tráfico por meio do ensino de modalidades de luta. O casal assistiu ainda, rapidamente, a uma demonstração infantil de capoeira. Dessa vez, o príncipe Charles não se arriscou a sambar, mas ao chegar à favela, aceitou um chocalho de um ritmista da escola de samba Gato de Bonsucesso. Maria Luísa da Silva estava tocando o instrumento para recepcioná-lo e, quando Charles passou em sua frente, ofereceu-lhe o chocalho. "Ele pegou, meio sem jeito. Mas para quem nunca tocou foi direitinho", disse Maria, que mora na Maré há 35 anos. Com o sol forte, a duquesa usou uma sombrinha branca para protegê-la.