Em visita ao Nordeste, Dilma evita comentar greve da PM na Bahia

JUAZEIRO DO NORTE - A presidente Dilma Roussef se recusou a comentar qualquer outro assunto que não fosse as obras de transposição do Rio São Francisco ou construção da Transnordestina ao chegar em Juazeiro do Norte, no Ceará.

"Eu não vou comentar hoje. Porque, se eu comentar hoje, vocês só colocam isso no jornal e eu estou querendo que vocês botem a interligação da bacia", respondeu a presidente ao ser indagada se temia que o efeito da greve da Polícia Militar (PM) na Bahia pudesse se espalhar. "Eu estou ficando competente", brincou ela, sem querer falar de nenhuma outra questão, fosse ela a concessão dos aeroportos ou cortes no orçamento. "Eu falo amanhã", prometeu.