Em visita à BA, Lula evita falar de crise ministerial Em visita ao Hospital da Criança, em Feira de Santana (BA), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva evitou falar com a imprensa sobre a crise no Ministério dos Transportes, mas fez uma breve análise sobre o caso quando provocado sobre os cada vez mais frequentes afastamentos de funcionários do governo.