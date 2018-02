Em visita a Alencar, Kassab debate sobre fortes chuvas em SP

As fortes chuvas que estão atingindo São Paulo foi o principal assunto da visita que o prefeito da Capital, Gilberto Kassab (DEM), fez na tarde desta terça-feira, 15, ao presidente da República em exercício, José Alencar, que está internado no hospital Sírio Libanês para tratar de uma infecção. Kassab afirmou que Alencar quis examinar as possibilidades de atuação do Governo Federal em alguns pontos de risco da cidade, não atendidos por programas assistenciais. "O apoio do Governo Federal seria no sentido de juntos conseguirmos construir uma alternativa para essas áreas de risco" destacou. De acordo com ele, o ministro de Cidades, Marcio Fortes, que também estava presente na visita, ficou encarregado de contatar as equipes do seu ministério e as da Prefeitura para identificar a melhor alternativa para esse apoio do Governo Federal. Durante a visita, o prefeito apontou as três principais áreas de risco identificadas após a chuva de ontem: Favela Santa Madalena, na Vila Prudente; Favela do Sapé, no Butantã e Jardim Damasceno, na Freguesia do Ó. "Estas três localidades abrangem 5.500 famílias que estão sendo monitoradas pela prefeitura de São Paulo." Kassab ressaltou que a principal ação neste momento é a mudança dessas famílias para locais seguros. "A atuação da Defesa Civil foi importante para o atendimento das famílias nesses locais" afirmou.