Em vídeo no Twitter, Temer diz que lê muito e vê várias séries

SÃO PAULO - O presidente Michel Temer (MDB) afirmou que lê muito e vê várias séries em um vídeo publicado no Twitter oficial do governo do Brasil na noite de terça-feira, 15. A apresentadora do Canal do Governo no Twitter começa o vídeo com perguntas sobre o que presidente faz fora do seu horário de trabalho.

+ Deputado do MDB acusa Temer de tirania e defende prisão de seus ministros

"Recentemente, eu vi uma série sobre o Trump, a vida dele em quatro capítulos (Donald Trump: O Sonho Americano). Interessante, assim como aquela Casa de Papel (série espanhola). Essa está famosa, eu vi", diz.

Temer gravou o vídeo momentos antes do evento de comemoração dos dois anos de seu mandato, em que destacou os pontos positivos de seu governo, como a queda da inflação e o retorno do crescimento do PIB, estimado em 2% em 2018. “Fomos responsáveis por tirar o Brasil do vermelho”, disse, na cerimônia realizada no Palácio do Planalto.

No vídeo, o presidente conta que já assistiu também séries sobre a Segunda Guerra (1939-1945). "Vale a pena porque você fica tendo contato com fatos reais por meio de uma série". No final, o presidente deixa ainda um recado para os seus seguidores. "Quero que vocês acreditem no futuro, especialmente no futuro do Brasil. O Brasil depende de vocês".