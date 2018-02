Em vídeo, Lula chama 'companheiros' para eleição do PT no próximo domingo

São Paulo - Em um vídeo lançado nesta quarta-feira, 6, no site do Partido dos Trabalhadores (PT), o ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva convida os filiados a comparecer ao Processo de Eleições Diretas (PED) do partido, que acontece no próximo domingo.

Segundo Lula durante o vídeo, a votação irá escolher as pessoas para dirigir as próximas eleições nos Estados e no País. O ex-presidente destaca que é importante comparece para garantir a vitória em muitos Estados e também para reeleger a atual presidente Dilma Rousseff.

Disputas internas. Durante competição pela direção do partido, candidatos trocaram acusações internas. Dirigentes do PT que apoiam a reeleição de Rui Falcão acusaram no início de setembro filiações em massa em redutos eleitorais para fortalecer a candidatura de Paulo Teixeira (SP), da corrente Mensagem ao Partido. O concorrente de São Paulo, por sua vez, criou uma cartilha de orientação para apoiadores identificarem fraudes de adversários no dia da votação.

Oito chapas disputam a direção do PT a nível municipal, estadual e federal. Para o cargo de presidente do Partido, são candidatos Rui Falcão, que tem o apoio das correntes majoritárias, Paulo Teixeira, Markus Sokol, Renato Simões, Serge Goulart e Valter Pomar. Quem vencer a eleição neste final de semana irá dirigir o PT por quatro anos, incluindo a disputa da eleição presidencial em 2014.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Confira o vídeo abaixo: