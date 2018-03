Em vídeo, Lula agradece solidariedade da população

"Eu quero mais uma vez agradecer ao povo brasileiro pelo carinho e solidariedade. O que aconteceu comigo é daquelas coisas que acontecem com todo mundo, mas a gente pensa que só acontece com os outros, nunca com a gente", afirmou. "Acho que vou vencer essa batalha. Não foi a primeira e não será a última batalha que vou enfrentar, e com a solidariedade de vocês, vai ser muito mais tranquilo, muito mais fácil."

Lula disse que seguirá as orientações médicas e que vai lutar para combater a doença. "Vocês percebem que a minha voz não está boa ainda. Estou doido para falar uns ''companheiros e companheiras'' mais fortes, mas não estou podendo", afirmou. "Não existe espaço para pessimismo, não existe espaço para ficar lamentando que hoje o dia não foi bom. Se o dia não foi bom, a gente faz ele ficar melhor amanhã, com muita garra", disse. "Sem perseverança, sem muita persistência e muita garra, a gente não consegue nada", afirmou, ressaltando que nenhum ser humano pode se deixar abater por uma dor ou por um câncer.

Lula aproveitou para demonstrar confiança no País e pedir apoio à presidente Dilma Rousseff. "Acho que a gente precisa continuar acreditando no Brasil, botando fé nesse País. Será inexorável a caminhada do País para se transformar numa grande economia", afirmou. "A gente vai fazer o que precisa ser feito, acreditar na nossa presidenta e ajudá-la, porque é assim que o Brasil vai para frente."

O ex-presidente se despediu com mais um agradecimento e com a disposição de logo voltar às suas atividades rotineiras. "Eu e Marisa agradecemos o carinho, de coração, pelas manifestações de vocês. Um beijo e até a primeira assembleia, o primeiro comício, o primeiro ato público." A íntegra do vídeo está disponível no endereço http://www.youtube.com/user/icidadania.