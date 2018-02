Em vídeo, Dilma manda mensagem de apoio a Padilha

No vídeo exibido há pouco durante evento que lançou oficialmente a candidatura de Padilha, Dilma afirmou que gostaria de estar presente no ato. "Estou presente de alma e coração para apoiar a sua candidatura", afirmou a presidente ao ex-ministro da Saúde.

Dilma exaltou programas do governo federal para a população do Estado de São Paulo, como o Minha Casa Minha Vida, e obras que estão sendo realizadas com a ajuda do governo federal, como o Rodoanel. Ela também provocou o PSDB, maior rival do PT. "São Paulo não pode mais confiar em volume morto", afirmou, ao dizer que Padilha representa novas ideias para o Estado paulista. Volume morto é o termo utilizado para a área de onde está sendo retirada água do sistema do Cantareira com o objetivo de garantir o abastecimento aos consumidores de São Paulo.

A presidente disse, ainda, que os eleitores terão oportunidade de conhecer melhor Padilha e as ações do PT durante a campanha eleitoral na televisão. E defendeu os conselhos populares. "Os conselhos são essenciais para a democracia do País. Nossos adversários são contrários a isso", disse.