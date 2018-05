Em vídeo, Tiririca ironiza dedicatória de voto de colegas deputados

BRASÍLIA - Após utilizar pela primeira vez em sua carreira parlamentar o microfone do plenário da Câmara dos Deputados, o deputado e palhaço Tiririca (PR-SP) ironizou as dedicatórias feitas por seus colegas no último domingo, 17, na votação do impeachment da presidente Dilma Rousseff.

"Pela Florentina de Jesus, pelo meu cachorro Lulu, pela minha irmã Duculina, pela minha esposa, minha amante, minha namorada, meu filho que vai nascer em 2020, eu voto sim", disse Tiririca em tom de brincadeira em um local que parece ser um restaurante em um vídeo que está circulando em grupos de Whatsapp nesta terça-feira, 19.

No plenário, Tiririca foi mais contido que no vídeo e, principalmente, quando comparado com seus colegas, que renderam homenagem a parentes, amigos, Deus, ditadores, paz de Jerusalém e pelo fim da "vagabundização remunerada". "Pelo meu País, meu voto é sim", afirmou o parlamentar no último domingo.

"Num momento daquele não dá pra brincar", explica Tiririca no mesmo vídeo onde faz piada.