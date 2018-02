Em viagens, Dilma vai priorizar vizinhos, EUA e China Com uma agenda de sete encontros com chefes de Estado e representantes estrangeiros imediatamente após a posse, a presidente Dilma Rousseff mostrou ontem que não deve deixar de lado as relações internacionais tão cultivadas pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No discurso já como ministro das Relações Exteriores, Antonio Patriota deu a agenda de viagens da presidente para os próximos meses.