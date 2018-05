Em vez de cortar, Senado aumenta previsão de despesa em R$ 10 milhões

Ao comparar dados do Senado e da Câmara previstos no Orçamento 2010, o senador petista constatou que as duas Casas atuaram de forma oposta. Para 2010, os gastos do Senado no Orçamento aumentaram de R$ 2,74 bilhões para R$ 2,75 bilhões, enquanto a Câmara reduziu sua despesa de R$ 3,53 bilhões para R$ 3,40 bilhões. O presidente do Senado ficou de responder as perguntas feitas por Suplicy somente na semana que vem.