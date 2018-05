Em vez de construir, usar espaços ociosos

Os candidatos à prefeitura tratam a cultura e os esportes como "mero lazer", na opinião de especialistas que, a pedido do Estado, analisaram as propostas, enviadas a eles sem a identificação dos candidatos. A maioria foca na construção de equipamentos, que pode ser resolvida com a utilização de espaços ociosos na cidade, como as escolas nos fins de semana. Nos dois casos, entretanto, o importante seria dinamizar as políticas de formação e criação. "Como sempre no Brasil, se quer criar coisas em outro lugar quando o que já existe não está consolidado nem é bem aproveitado", diz o curador do Museu de Arte de São Paulo (Masp), José Roberto Teixeira Coelho. Ele definiu as propostas como "tortas e perversas" e diz que sofrem dos cinco males recorrentes da política cultural: "idéias feitas, populismo, provincianismo, dirigismo e despreparo". Embora reconheça a falta de equipamentos nos bairros mais precários da cidade, ele acredita que "só se pode descentralizar uma cultura forte e arraigada". Mas, na sua opinião, "São Paulo não tem nem uma coisa nem outra". "O Brasil é um dos países onde a educação, citada somente em uma das propostas (Soninha, PPS), é ?desculturalizada?. E o candidato não explica como as duas coisas devem vir juntas", critica Teixeira Coelho. Para ele, a educação precisa de cultura, não para levar mais gente aos museus, mas para "formar pessoas capazes de ampliar seus horizontes e deixar de ser massa de manobra da cultura comercial da TV". Ele também aponta a falta de menção à internet e ao turismo, embora São Paulo seja a maior cidade da América do Sul e um pólo de atração internacional da cultura. "São Paulo é uma cidade mundial. Mas não tem política cultural para isso. O provincianismo continua a forte marca dos candidatos", conclui. Os candidatos também não explicam como financiarão os novos centros de cultura que propõem com apenas 1,7% do orçamento da prefeitura. "Nenhuma menção é feita a fontes alternativas de financiamento", alerta Teixeira Coelho, para quem o conjunto das propostas forma "um deserto de idéias". "Sobrevive a política dos eventos, que nada costuram", diz. Tião Soares, da Fundação Tide Setúbal, concorda e faz críticas à Virada Cultural, adotada na gestão de José Serra (PSDB) e mantida pelo sucessor Gilberto Kassab (DEM). "É importante como evento, mas gastam-se R$ 6 milhões em 24 horas; e no restante do ano? E as outras produções? E por que a cultura não vai para São Miguel ou Jardim Ângela?", questiona. "Só o que eles sugerem é a construção de mais templos da cultura." Danilo Miranda, do Sesc-SP, diz que os candidatos têm "uma concepção equivocada da cultura e dos esportes, limitada aos espetáculos e grandes eventos". Para a ex-jogadora da seleção de vôlei Ana Moser, que preside o Instituto Esporte e Educação, "ainda é preciso amadurecer o entendimento do esporte como política pública."