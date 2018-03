Em troca de apoio, PDT quer vice na chapa de Mercadante

O presidente estadual do PDT e deputado federal Paulo Pereira da Silva, afirmou nesta terça-feira, 16, em nota divulgada após uma reunião com o senador Aloizio Mercadante, pré-candidato do PT ao governo de São Paulo, que seu partido quer indicar um vice para a chapa encabeçada pelo senador petista, que concorrerá ao Palácio dos Bandeirantes nas próximas eleições.

"Deixamos claro que queremos discutir espaço na chapa, com a indicação do vice", afirmou o deputado, após o encontro realizado em São Paulo, do qual também participou o tesoureiro estadual do PDT, José Gaspar. Na última sexta-feira, Mercadante participou de um encontro com outro possível aliado, o deputado Celso Russomano (PP).

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No PT, a preocupação agora é afinar os detalhes para formalizar a chapa. O partido ainda aguarda o desfecho do diálogo com o deputado federal Ciro Gomes (PSB). Na lista dos possíveis candidatos do partido está também o senador Eduardo Suplicy (SP), que recolheu assinaturas de 1% dos filiados do PT no Estado e registrou no Diretório Estadual sua pré-candidatura, e o prefeito de Osasco, Emidio de Souza.