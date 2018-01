Em três horas, País terá três presidentes da República

BRASÍLIA - Entre as 11h e as 14h15 deste sábado, 8, o Brasil terá três presidentes da República. O fato inusitado se deve às voltas do presidente Michel Temer e do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) ao Brasil, que devem acontecer quase de maneira simultânea.

Desde quinta-feira, 6, o presidente em exercício é Eunício Oliveira (PMDB-CE), terceiro na linha sucessória presidencial por ser presidente do Senado. Eunício assumiu em razão de compromissos oficiais de Maia, na Argentina, e de Temer, na Alemanha, em razão da reunião do G20.

Maia e Temer retornam ao País neste sábado, em meio ao agravamento da crise política, às vésperas da apresentação do parecer da denúncia contra Temer na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

O presidente da Câmara embarcou de Buenos Aires por volta das 11h15. Como é o segundo na linha sucessória, ele assume automaticamente as funções de presidente em exercício ainda no ar, assim que entrar no espaço aéreo brasileiro, segundo advogados consultados pela reportagem.

No entanto, provavelmente quando desembarcar na capital federal, Maia já não será mais o presidente em exercício. Isso porque Temer, que embarcou às 7h25 da cidade alemã de Hamburgo, já estará no espaço aéreo brasileiro. O Estado apurou que a previsão para que o peemedebista entre no espaço aéreo é por volta das 14h15. A estimativa de desembarque do presidente em Brasília, de acordo com o Palácio do Planalto, é às 18h15.