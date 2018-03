Em tratamento em casa, Lula recebe visita de Marco Maia e Sarney

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu na tarde desta sexta-feira, 11, as visitas do presidente da Câmara dos Deputados, Marco Maia (PT), e do presidente do Senado, José Sarney (PMDB). Ambos chegaram no apartamento de Lula, em São Bernardo do Campo (SP) por volta das 16h45. Lula está em casa para tratar do câncer na laringe, recém-diagnosticado.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Nesta quinta-feira, 10, Lula recebeu a visita da presidente Dilma Rousseff (PT). Desde que ficou sabendo do tratamento de Lula, Dilma afirmou que tentará visitar o petista pelo menos uma vez por semana.

Dilma chegou acompanhada do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e após uma hora e meia, deixou o prédio pela garagem, em um carro com os vidros abertos, e disse à imprensa que Lula passa bem, após a primeira sessão de quimioterapia. "Ele está muito bem", resumiu a presidente.

Lula já recebeu as visitas da ministra Miriam Belchior (Planejamento), de Luiz Marinho (prefeito de São Bernardo do Campo) e do ex-ministro das Cidades Olívio Dutra. Além disso, recebeu uma mensagem do vocalista da banda irlandesa U2, Bono Vox.