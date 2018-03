Em tratamento contra o câncer, Lula raspa a barba e o cabelo

Em tratamento contra o câncer, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva raspou a barba e o cabelo nesta quarta-feira, 16, restando apenas o bigode. A barba é a marca registrada do petista. Esta é a primeira vez que Lula aparece sem barba em mais de 30 anos de vida pública. No final dos anos 1970, quando ainda era sindicalista, ele cultivava apenas o bigode. A partir de 1980, Lula deixou crescer a barba.

A tarefa de raspar o cabelo e a barba do ex-presidente coube à sua mulher, Marisa Letícia. Em nota, o Instituto Lula informa que o ex-presidente se antecipou à queda de cabelo decorrente do tratamento. A equipe médica do petista previa que, a partir desta semana, ele começaria a perder tanto a barba como o cabelo.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Lula inicia na próxima semana o segundo ciclo de quimioterapia para tratar o câncer na laringe. Nesta quarta-feira, o ex-presidente não compareceu ao primeiro evento para discutir investimentos na África promovido pelo Instituto Lula, em parceria com a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e a Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

Lula deve ser internado no Hospital Sírio-Libanês na próxima segunda-feira, quando completará 21 dias da primeira sessão de quimioterapia. O ex-presidente terá de completar três ciclos de quimioterapia para dar início ao tratamento radioterápico.

Devido ao tratamento, Lula não tem saído de seu apartamento, onde vem recebendo visitas frequentes de amigos, ministros e da presidente Dilma Rousseff. Na última sexta-feira, Lula gravou participação no programa partidário do PT que será veiculado em cadeia nacional no próximo mês.