Em tratamento contra o câncer, Pezão tem alta de hospital

RIO - O governador do Rio, Luiz Fernando Pezão (PMDB), teve alta hospitalar na manhã desta quarta-feira, 13. Pezão estava internado desde 5 de abril no Hospital Pró-Cardíaco, em Botafogo, na zona sul do Rio, para cuidar de uma infecção decorrente do tratamento contra um câncer no sistema linfático.

Em março, Pezão chegou a ficar dezenove dias internado até a equipe médica fazer o diagnóstico da doença. O governador passou por sessões de quimioterapia e teve alta no dia 31 de março. Ele permaneceu em casa, em Piraí, no interior do Estado, mas teve de voltar ao Rio devido a uma inflamação na clavícula, de acordo com os médicos.

Pezão tirou licença de 30 dias do governo do Estado. Em seu lugar, está o vice, Francisco Dornelles (PP-RJ). Na segunda-feira, 11, o governador licenciado recebeu visita do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Os dois conversaram por cerca de 45 minutos, antes de Lula seguir para um ato em defesa da democracia nos Arcos da Lapa, no centro do Rio.