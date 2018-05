Em tratamento contra o câncer, governador do Rio reassume cargo na quarta-feira

RIO - O governador licenciado do Estado do Rio, Luiz Fernando Pezão (PMDB), deverá voltar ao trabalho nesta quarta-feira, 27, quando terminará a licença médica de 30 dias para tratamento de um câncer linfático. De acordo com o governo estadual, está mantida a data para que Pezão reassuma o cargo e não há, até o momento, previsão de que a licença seja renovada.

Pezão se afastou oficialmente do governo em 28 de março. Neste período, ele passou por dois ciclos de quimioterapia, o último finalizado em 20 de abril. Na ocasião, o governador raspou o cabelo para evitar o desconforto da queda associada ao processo. O terceiro e último ciclo de quimioterapia deverá ocorrer em duas semanas.

A equipe do oncologista Daniel Tabak, médico do governador, informou ao final do segundo ciclo que o tratamento transcorreu "com sucesso, sem qualquer intercorrência significativa". Pezão encontra-se "em bom estado geral", com "ótima tolerância ao tratamento", conforme divulgou o governo do Estado na ocasião.

Pezão chegou a ficar 19 dias internado no Hospital Pró-Cardíaco até que saísse o diagnóstico da doença. O governador tem um linfoma não-Hodgkin, doença curável que é debelada pela quimioterapia em 70% dos casos. O vice-governador, Francisco Dornelles (PP), substitui Pezão durante a licença médica.