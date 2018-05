Em tratamento contra câncer, Pezão volta ao hospital

RIO - O governador Luiz Fernando Pezão (PMDB), que teve alta na quinta-feira, 31 de março, depois de 19 dias de internação, voltou ao Hospital Pró-Cardíaco, em Botafogo, zona sul, na tarde desta terça-feira, 5. Pezão está em tratamento contra um câncer no sistema linfático e descansava desde sexta-feira, 1º de abril, em sua cidade natal, Piraí, no interior do Estado, mas teve que voltar ao Rio. Ainda não há informações se o governador ficará no hospital ou se será atendido e liberado.

Segundo o jornal O Dia, o governador teve uma inflamação na altura da clavícula, onde foi colocado um cateter para facilitar a aplicação das drogas quimioterápicas. O governador foi submetido a três dias de quimioterapia, entre 25 e 27 e março. O tratamento complementar foi feito com corticoides, via oral, nos dias 28 e 29. Por causa da alta na taxa de glicose, Pezão ficou mais dois dias internato além do esperado. O governador tirou licença de 30 dias do governo do Estado. Em seu lugar, está o vice, Francisco Dornelles.