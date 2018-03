Em Tocantins, Serra defende obras de eclusas O candidato do PSDB à Presidência da República, José Serra, chegou com quase duas horas de atraso a Palmas, em Tocantins. Ele fez caminhada pela Avenida JK, no Centro da capital, acompanhado do candidato ao governo do Estado, Siqueira Campos(PSDB) e seu vice, João Oliveira (DEM). Serra entrou em lojas e cumprimentou eleitores. Alguns comerciantes instalados na avenida decidiram antecipar o fim do expediente temendo tumultos na passagem do candidato.