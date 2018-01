Em tentativa de se aproximar da base, Dilma almoça em casa de deputado

Brasília - Na tentativa de se aproximar de sua base aliada no Congresso, a presidente Dilma Rousseff chegou de surpresa à casa do líder do PSD, Rogério Rosso (DF), que organizou nesta terça-feira, 18, um almoço para comemorar o aniversário do presidente da legenda, o ministro Gilberto Kassab (Cidades), que completou 55 anos no último dia 12.

Para espanto da cozinheira de Rosso, Dilma chegou por volta das 12h40 acompanhada do vice-presidente Michel Temer e dos ministros Aloizio Mercadante (Casa Civil), Eliseu Padilha (Aviação Civil), e Guilherme Afif (Micro e Pequena Empresa).

A presidente chegou de surpresa e permaneceu cerca de duas horas no encontro que seria restrito a Kassab e à bancada do PSD, mas reuniu cerca de 80 pessoas.

Segundo relatos dos presentes, ela dispensou o açaí na sobremesa, mas não abriu mão do almoço que teve salada, filé ao molho madeira, risoto de açafrão e feijão.

A presidente evitou o cardápio político, mas concordou quando comentaram que o foco de seu governo deveria ser o combate à inflação.

Muito à vontade, a presidente chegou até a posar para fotos com os filhos de Rogério Rosso. Há duas semanas, Dilma tem procurado se aproximar de seus aliados no Congresso, onde vem sofrendo sucessivas derrotas. Já reuniu em jantares no Palácio da Alvorada líderes da Câmara e do Senado. Na noite de segunda-feira, 17, jantou com os dez vice-líderes do governo na Câmara.