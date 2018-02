Em telefonema, Obama parabeniza Dilma por vitória

SÃO PAULO - O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, telefonou nesta segunda-feira, 1º, para a presidente eleita do Brasil, Dilma Rousseff (PT), para parabenizá-la por sua vitória nas eleições deste domingo, 31, informou a Casa Branca, por meio de nota à imprensa. Na conversa mantida no início da tarde de hoje, segundo o texto, Obama elogiou o povo brasileiro pelo que qualificou de "fé e compromisso" com a democracia e destacou "a excelente relação de trabalho existente entre os Estados Unidos e o Brasil".

O presidente norte-americano prometeu aprofundar a cooperação bilateral e buscar novas áreas de cooperação entre Brasília e Washington. Ainda no telefonema, prossegue a nota, Obama contou que gostaria de reunir-se com Dilma em breve e desenvolver trabalhos conjuntos em áreas como energia limpa, crescimento global, ajuda à reconstrução do Haiti e esforços colaborativos de desenvolvimento, além de "outras questões de importância global".