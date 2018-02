Em SP, show de protesto na terça A Frente Nacional da Nova Geração fará na terça-feira um show contra a CPMF no Anhangabaú, na capital paulista, a partir das 17h30. Estão confirmadas as presenças de Zezé di Camargo e Luciano, KLB, Gabriel, o Pensador, CPM 22, Fresno e NX Zero, que, segundo os organizadores, não cobraram cachê. "Todos vieram por amor à causa", disse o presidente do Comitê de Jovens Empreendedores da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Ronaldo Koloszuk, um dos organizadores. Segundo ele, o show não terá caráter partidário, não haverá discursos e não será permitida a entrada de pessoas com cartazes e faixas de protesto. Koloszuk, que se reuniu com senadores em Brasília para pedir que rejeitem a CPMF, disse que as ameaças de aumento de outros impostos se ela não for prorrogada mostram o desespero do governo. "O Senado vive um momento de instabilidade e eu tenho certeza de que se a votação fosse hoje o governo perderia." Ele explicou que o protesto não tem relação com o movimento "Cansei", pois nem todas as entidades da frente o apoiaram. "Nesse momento, nossa única luta é contra a CPMF. Outras podem ser adotadas depois."