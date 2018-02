Em SP, PSDB quer que filiados escolham candidato

Hoje, há cerca de 10 mil pessoas filiadas ao PSDB paulistano. A ideia é que, por meio da nova campanha de filiação, esse número ultrapasse os 15 mil. "A gente está articulando para ter um colégio mais amplo e mais representativo. Assim poderemos promover um debate mais aberto", declarou o presidente do diretório municipal do PSDB, Julio Semeghini. A direção do partido quer prévias logo no começo de 2012.

O governador Geraldo Alckmin é o principal entusiasta da ideia, da qual pode se beneficiar, caso seja instituída nacionalmente para a escolha dos futuros candidatos à Presidência da República pelo PSDB. Apesar de muitos tucanos verem com ceticismo a criação das prévias - instrumento nada tradicional na história da legenda -, poderia ser uma solução num cenário com indicados de diversos grupos do PSDB.

Alckmin defende que o candidato seja o ex-governador José Serra. Ele, no entanto, diz não ter interesse na disputa e apoia a candidatura do secretário estadual de Cultura, Andrea Matarazzo. O secretário estadual José Aníbal (Energia) e o deputado Ricardo Tripoli também tem interesse em se candidatar. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.