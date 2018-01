Em SP, Lula inicia amanhã sua carreira de palestrante

Lula ganhará pela palestra, mas a assessoria da LG não revelou o valor. A assessoria do ex-presidente da República confirmou sua presença no evento, mas também não comentou sobre o pagamento.

Após a palestra, o ex-presidente, acompanhado de executivos da LG, circulará pelo show room montado no Expo Transamérica, que reunirá 700 produtos que serão lançados pela companhia no Brasil este ano. A maior atração é um aparelho celular 3D que começará a ser vendido no País no mês de abril. Após conhecer os produtos, Lula participará de um jantar com clientes da empresa.