Em SP, jetons de secretários custam R$ 2,1 mi por ano O projeto de reajuste do salário do prefeito e dos secretários, aprovado ontem pela Câmara Municipal de São Paulo, vai implicar aumento real de salário para 20 dos 27 secretários e, só com eles, gasto extra para os cofres públicos de R$ 2,3 milhões ao ano - sem o 13.º salário. O discurso inicial de Gilberto Kassab (sem partido) era de que tudo ficaria "como está", só oficializando vencimentos.