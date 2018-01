Em SP, Itamar discute sucessão com PT O governador de Minas Gerais, Itamar Franco pode apoiar a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Isso é o que diz um de seus interlocutores mais próximo, o ex-deputado Israel Pinheiro. Segundo Pinheiro, o governador já decidiu seu rumo: disputar a eleição presidencial, se tiver o aval do PMDB nas prévias de 17 de março ou, se for preterido, se engajar numa frente de oposição para apoiar a candidatura de Lula. Em troca, receberia os votos para se reeleger no Estado. ?O segundo caminho que Itamar vai tomar muda toda a sucessão?, diz Pinheiro, e é com esta intenção que Itamar desembarca na próxima semana em São Paulo para conversar sobre sucessão. Itamar deve se encontrar com o presidente regional do PMDB, ex-governador Orestes Quércia, e com o presidente do PT, deputado José Dirceu (SP). É esperado que nessa visita Itamar decida sobre seu futuro político. ?Ele não vai ficar só nessa briga angustiante com o PMDB governistas para ser aceito nas prévias? disse Pinheiro. Para o ex-deputado, em nenhum hipótese, o governador se aliaria à campanha de candidatos ligados ao governo federal, como a governadora do Maranhão, Roseana Sarney (PFL), e o ministro da Saúde, José Serra (PSDB). ?Itamar gosta do Serra e o acha competente, mas politicamente a coisa é diferente?, alega. Também está fora de cogitação, seu apoio ao governador do Rio de Janeiro, Anthony Garotinho (PSB), de quem mantém distância desde que ele o criticou por ter decretado a moratória em Minas. Após receber, nesta quarta-feira, o líder do PMDB no Senado, Renan Calheiros (AL), e o ex-senador João Lyra (PMDB-AL), que saíram sem dar entrevista, Itamar Franco falou sobre seu futuro político numa linguagem cifrada. Ele disse que, por enquanto, está ?olhando para a outra margem do rio?, sem descartar nenhuma das possibilidades eleitorais sugeridas pelos jornalistas. ?Depende, vamos ver, quem sabe, está no ar?, foram algumas de suas respostas. Renan Calheiros é um dos poucos peemedebistas da ala governista que defende a candidatura do governador de Minas à presidência. O senador alega que, ?goste ou não de Itamar?, ele é o único do partido com condições de participar da disputa.