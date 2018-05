Em SP, Fórum João Mendes segue fechado após invasão

Cerca de 500 servidores do Judiciário em greve ocupam na manhã desta sexta-feira, 11, as dependências e o lado de fora do Fórum João Mendes, no centro de São Paulo. Por conta do protesto, o fórum deve continuar fechado por medida de segurança. Os casos urgentes serão enviados para juízes regionais do Estado. De acordo com a Assessoria de Imprensa do Tribunal de Justiça (TJ), os trabalhadores mantêm as manifestações no prédio, com gritos de ordem.

Em torno de 80 grevistas ocupam o prédio desde quarta-feira para reivindicar uma reposição salarial de 20,16%. Segundo os servidores, a paralisação continuará por tempo indeterminado. Policiais militares acompanham a manifestação.